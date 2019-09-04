البرهان:السودان مستعد للتعاون مع ألمانيا

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استعداد السودان للتعاون مع ألمانيا. وعبّر عن تطلع الحكومة السودانية لمزيد من الدعم والتعاون الألماني، نظراً للتاريخ الحافل بين البلدين في مجالات متعددة.

ووصل وزير الخارجية الألماني للخرطوم فجر يوم الثلاثاء في زيارة للبلاد بعد انقطاع لفترات طويلة، حيث لم تشهد الخرطوم زيارة مسؤول ألماني رفيع منذ العام 2011، بسبب رفض ألمانيا لسياسات النظام البائد، مما أدى لتقليص دعمها الاقتصادي للسودان الذي انحصر في المساعدات الإنسانية وبعض الجوانب الثقافية خاصة دعم مراكزها الثقافية بالبلاد.

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وبحسب السروق التقى البرهان يوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وقال المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، السفير محمد عبدالله التوم، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن رئيس مجلس السيادة قدم شرحاً للوزير الألماني عن التطورات في البلاد وبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق .

وأضاف المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية، إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عبّر عن رغبة بلاده في دعم السودان في الفترة الانتقالية، مؤكداً أن بلاده على استعداد لدعم السودان في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أنهم سيسعون من خلال مجموعة أصدقاء السودان لتقديم هذا الدعم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)