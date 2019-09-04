توجيهات لشركات الاتصال بتحسين جودة الخدمات

وجه مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، الصادق جمال الدين الصادق، مديري شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالبلاد (سوداتل، زين، MTN، كنار)، بوضع خطط للتجديد والعمل على التطوير في خدمات الاتصالات لإكمال الانتقال للجيل الرابع، تلبيةً لمتطلبات واحتياجات العهد الجديد.

ونبه جمال بأن الخدمة الشاملة والمشاركة في البنى التحتية وخدمة التجوال بالرقم داخل الولايات وتوسعة الشبكة وجودتها من أهم برامج التنسيق مع الشركات.

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وبحسب الشروق قال طبقاً لسودان برس، إن بناء الثقة بين المشغل والمنظم وخلق علاقة تنسيقية لاستعراض ومناقشة التحديات والمشاكل التي تعترض عمل الشركات تعد من أهم أولوياته بجهاز تنظيم الاتصالات.

ووجه الصادق الشركات ببذل مزيد من الجهد في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وتهيئة البنى التحتية، بجانب دعم الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب، وجعل المناطق الطرفية جاذبة، واستخدام الطاقات البديلة الرخيصة.

ودعا الشركات للاستفادة من البنى التحتية بتنسيق وشراكة مع الجهات ذات الصلة، بجانب أن تستوعب الشركات أكبر عدد من الشباب، تماشياً مع المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)