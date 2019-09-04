الاتحاد العربي يعيد تأهيل مباني اتحاد كرة القدم السوداني

التاريخ: 03-سبتمبر-2019
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خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم الشركة الهندسية المعتمدة في السودان من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء، لبداية الإجراءات التنفيذية لإعادة تأهيل مباني الاتحاد والأكاديمية.
وتجدر الاشارة إلى أن الاتحاد السوداني خاطب الاتحاد العربي على هامش الجمعية العمومية للاتحاد العربي قبل الأخيرة في الإمارات، لتأهيل المبنى الذي يحمل اسم الأمير فيصل.
وبحسب اليوم التالي اكتمل الاتفاق بشكله النهائي بحسب اللقاء الذي جمع السيد مبارك الضفيان نائب الأمين العام، مع رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد، بحضور المهندس نصر الدين أحمد حميدتي نائب الرئيس، والأمين العام للاتحاد الدكتور حسن أبو جبل، على هامش مباراتي القمة في كأس الملك محمد السادس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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