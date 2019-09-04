وزير الخارجية الألماني يتعهد بدعم السودان

تعهد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بدعم السودان لاستكمال طريقه نحو مستقبل ديمقراطي، منوهاً إلى أن السودان وقيادته السياسية الجديدة يحتاجون إلى دعم ألمانيا وأوروبا. وماس هو أول وزير خارجية أوروبي، يزور السودان منذ الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي.

ووصل هايكو إلى الخرطوم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء يرافقه وفد رفيع المستوى يضم نحو 30 شخصاً، في زيارة تعتبر هي الأرفع لمسؤول أوروبي بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسساتها.

وبحسب الشروق قال مدير عام العلاقات الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، محمد عبدالله التوم، إن الزيارة تأتي في إطار حرص ألمانيا على الاستقرار والسلام بالسودان، ودعم الحكومة الانتقالية.

Advertisements

وأكد التوم تطلع السودان لدور ألماني إيجابي بارز خلال المرحلة المقبلة، من واقع تأثيرها الكبير في الخارطة الدولية سياسياً واقتصادياً.

وأشار التوم إلى الدور القيادي لألمانيا في الاتحاد الأوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين”.

وسيلتقي ماس في وقت لاحق من الثلاثاء رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

الخرطوم (كوش نوز)