خُطة بشأن تجارة النقد الأجنبي .. وتحديد سقف رأسمال الصرافات بـ(100) مليون دولار

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء إبراهيم جابر، عن وضع خُطة استراتيجية بشأن تجارة النقد الأجنبي، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، وتحديد سقف رأسمال الصرافات من أجل مُزاولة أعمالها برأس مال نحو (100) مليون دولار فما فوق، كشرطٍ لعمل الصرافة.

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وقال جابر حسبالصيحة يوم (الثلاثاء)، إنّ البلاد تحتاج لأربع أو خمس صرافات فقط للعمل في تجارة النقد الأجنبي، وأوضح أنّ عمل الصرافات لا بُدّ أن يكون وفقاً لضوابط وإجراءات مُعيّنة وعلى رأسها المَقدرة المالية لصاحب أيّة صرافة، وأضاف: “لا نُريـد لأيِّ شَخصٍ المُتاجرة في الدولار والعُملات الأجنبية الأخرى دُونَ ضوابط وإجراءات تتم عبر البنك المركزي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)