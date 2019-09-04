المرشح لمجلس الإعلام ينشر أول إبراء للذمة على موقع فيسبوك

كتب الصحفي المرشح لشغل منصب رئيس مجلس الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح على صفحته في الفيسبوك مخبراً الأصدقاء وغير الأصدقاء قائلاُ (غيرنا العربية صحيح الفرق ما كبير شديد) ويكمل: (المهم ذهبت زوبة وجاءت أختها) معتبراُ البوست للتوثيق في حال حدثت أي (عنكبة أو شنكبة) بحسب تعبيره.

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وبحسب اليوم التالي يعتبر صالح صاحب الحظ الأكبر في شغل منصب المسؤول عن الإعلام في حكومة ما بعد الثورة مما دفع الكثيرين لاعتبار البوست التوثيقي بمثابة إعلان إبراء للذمة وهو أحد المطلوبات السودانية في حقبة ما بعد سقوط نظام البشير. كما أن البوست جاء في أعقاب حالة من الجدل استدعاها خبر صحفي تعلق بتسلم أعضاء مجلس السيادة عربات من ماركة (إنفينيتي)

ونشر فيصل صورة عربته الجديدة (آكسنت مضلع) والتي جاء استبدلها بعربته السابقة التي نشر في وقت سابق خبرا عن سرقتها قبل أن تعيدها إليه الشرطة من منطقة الحصاحيصا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)