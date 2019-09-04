وكيل النيابة الأعلى بكسلا يكشف تفاصيل جديدة في مقتل الأستاذ أحمد الخير في معتقل جهاز الأمن

كشف وكيل النيابة الأعلى بكسلا تفاصيل تحرياته حول مقتل الأستاذ أحمد الخير تحت وطأة التعذيب في معتقلات جهاز الأمن في مدينة خشم القربة بولاية كسلا، على خلفية القبض عليه خلال الاحتجاجات التي أسقطت النظام السابق، في جلسة انعقدت اليوم واستمرت لـ(6) ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم أم درمان وسط.

وقال مولانا التجاني عباس عبد الحميد وكيل النيابة الأعلى المتحري الثاني في البلاغ إنه حرر أمر تشريح بعد تلقيه اتصالا من مدير جهاز الأمن بكسلا، ووجه بنقل الجثة لمشرحة ولاية القضارف بسبب توقف العمل بالمشرحة.

ويحسب اليوم التالي أضاف أنه تحرك برفقة المتحري الأول ومسؤول الأطعمة بعد أن راجت شائعة بأنه توفي بالتسمم من طعام جُلب من أحد المطاعم، وبعدها تحرى مع أصحاب المطاعم وأصحاب البقالات التي أشتريت الماكولات للمعتقلين منها لأن النقيب بوحدة الأمن اخبره بأنه توفى بالتسمم. وقال إن ما راج في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من الوالي حول حالات التسمم كان مجرد شائعة ولا أساس لها من الصحة.

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كما استجوب اثنين من أفراد جهاز الأمن يعملان في وحدة خشم القربة وأكدا له أنه لم يتناول وجبة الطعام، وقال أحدهما إن المجني عليه تعرض للضرب.

وأخذ أقوال بعض الشهود المعتقلين مع المجني عليه

وبعد استلامه تقرير تشريح الجثة النهائي من مدير مشرحة القضارف، وجه بفتح بلاغ تحت المواد (21/25/130) من القانون الجنائي.

وخاطب مدير جهاز الأمن بتسليم المتهمين من الأول حتى الرابع، وطلب منه مده بكشف بأسماء أفراد القوة التي وصلت من كسلا لخشم القربة بيد أنه رفض وتحجج بأنه ارسله إلى الإدارة القانونية في الخرطوم، كما قام برفع توصيته للنائب العام.

وتم إخطاره بانعقاد جلسة لمحاكمة المتهمين بجهاز الأمن، ثم تلقى اتصالا من النائب العام وطالبه بإحضار البلاغ للفصل في عدة طلبات، وقام بتسليمه وكان ذلك آخر عهد له بالبلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)