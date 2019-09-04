مجلس السيادة : إعلان الحكومة خلال (48) ساعة

كشف مجلس السيادة أن تشكيل الحكومة الانتقالية سيعلن خلال الــ(48) ساعة القادمة، مشيراً إلى أن تشكيل مفوضية السلام سيعلن خلال الأيام المقبلة،وقال عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم (الثلاثاء) بالقصر الجمهوري، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، إن الاجتماع ناقش قضية تشكيل مفوضية السلام وخرج بضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالسلام خلال الشهور الستة الأولى للحكومة الجديدة والمفاوضات مع الحركات المسلحة.

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وبحسب الصيحة بشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حول أسباب تأخير تشكيل الحكومة والصعوبات التى تواجه التشكيل فى بعض الوزارات والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة ، وأضح الفكي أن المجلس تفهم اسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء ، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال ٤٨ ساعة كأقصى تقدير .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)