صقور الجديان تتدرب على أرضية ملعب أوبا بتشاد تحت أنظار السفير السوداني

التاريخ: 03-سبتمبر-2019 فى : رياضة 31 مشاهدة أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مرانين على ملعب إدريس محمد ويا الذي ستقام عليه المباراة بين منتخبنا الوطني ونظيره التشادي عصر الخميس المقبل الخامس من سبتمبر

وبحسب اليوم التالي أشرف على المران المدير الفني المستر زدرافكو لوغاروشيتش، والمدرب العام خالد بخيت وبحضور السفير عبد العزيز حسن ونائبه الصادق الفاضل، وأعضاء السفارة والجالية السودانية، وكان المران قد استمر زهاء الساعة على ارضية اصطناعية سيئة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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