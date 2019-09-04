التاريخ: 03-سبتمبر-2019 فى : رياضة 16 مشاهدة أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة غينيا الاستوائية ومنتخب جنوب السودان إلى طاقم تحكيم سوداني في الثامن من الشهر الحالي بغينيا الاستوائية، وذلك بقيادة حكم الوسط محمود شانتير، وبحسب اليوم التالي يعاونه عمر حامد، وناجي الفاتح، وصبري محمد فضل حكماً رابعاً. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم سوداني لإدارة إياب مباراة الجنوب وغينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.