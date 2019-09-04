المحكمة ترفض طلباً من الدفاع بمنع الإعلام من نقل محاكمة الشهيد أحمد الخير

التاريخ: 03-سبتمبر-2019
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رفضت المحكمة طلباً لمحامي الدفاع في قضية الشهيد أحمد الخير، بمنع الإعلام التلفزيوني والقنوات الفضائية ومصادرة ما تم تسجيله في محاكمة “41” من جهاز المخابرات العامة بتعذيب وقتل الأستاذ أحمد الخير في المعتقل بخشم القربة بولاية كسلا، وذلك في ردها على طلب المحامي عبود حاج علي محامي الدفاع عن المتهم الأول ملتمساً من المحكمة منع الإعلام التلفزيوني والفضائي من نقل وقائع المحاكمة ومصادرة ما تم تسجيله مراعاة للذوق العام بسبب ورود ألفاظ نابية وبذيئة.
وبحسب اليوم التالي قال قاضي الاستئناف الصادق عبدالرحمن الفكي إنه ووفقاً للمادة (132) من قانون الإجراءات لسنة 1991، والمواثيق الدولية التي تنص على محاكمة المتهم علنياً حتى يشهد الرأي العام العدالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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