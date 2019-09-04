اتهام نظامي بالدفاع الشعبي وآخرين بحيازة الأسلحة والذخيرة من دون ترخيص

اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم نظامياً بالدفاع الشعبي واثنين آخرين بالاتجار وحيازة الأسلحة والذخيرة ونقلها بدون ترخيص يخول لهم ذلك، ووجهت لهم تهماً تحت المواد (9/19/26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمادتين (6-5) من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لثبوت حيازتهم (5) بنادق كلاشنكوف و(9) مواسير خرطوش خردة و(11) ماسورة خرطوش خردة و(5) طلقات وطبنجتين ودبشك إضافة إلى (10) طلقات وملحقات بندقية كلاشنكوف.

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وبحسب اليوم التالي رد الأستاذ آدم بكر ممثل دفاع المتهم الأول على التهمة بأن موكله غير مذنب، وبأنه كان يعمل في الورشة خاصته ولا علاقة له بالمتهمين سوى أنهما اتصلا عليه ولم يكن يعلم بالغرض من حضورهما وقبل أن يشترك في أي جريمة تم القبض عليه، مؤكداً أن لديهم شهود دفاع على ذلك،

وذكر دفاع المتهمين الثاني والثالث أن موكليه غير مذنبين ولم يرتكبا أي فعل مخالف للمواد موضع الاتهام وأن السلاح المضبوط بحوزة المتهم الثاني مصرح لأنه مجند في قوات الدفاع الشعبي ولديهم مستندات تثبت دفاعهم، أما المتهم الثالث فلا علاقة له بموضوع الاتهام ولديهم شهود دفاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)