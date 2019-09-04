التاريخ: 03-سبتمبر-2019
117 مشاهدة
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 15 مليون يورو، مؤكداً استعداد بلاده لاستئناف التعاون التنموي مع السودان والذي كان متوقفاً طوال حقبة النظام البائد .
وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم إن على حكومة السودان مضاعفة الجهد من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أن ذلك يعد من أكبر العوائق التي تقف أمام السودان في التعاون مع المجتمع الدولي.
وبحسب السوداني أشاد وزير الخارجية الألماني بالشجاعة التي تحلى بها الشعب السوداني في ثورته ضد نظام الحكم البائد، مشيراً إلى السلمية التي اتسمت بها ثورة التغيير في السودان وأضاف “نيابة عن الشعب والحكومة الألمانية أهنئكم على نجاح ثورتكم” .
وأبان ماس أن السودان تواجهه تحديات اقتصادية وأمنية لابد من مواجهتها من أجل تحقيق السلام الشامل وقال إنه تم تشكيل مجموعة أصدقاء من أجل السودان وذلك لحشد الدعم الدولي له ومن أجل إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي.
وقال هايكو إنه سيقوم بنقل ما شاهده من تطورات في السودان لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد نهاية الشهر الجاري بنيويورك حتى يعلم المجتمع الدولي بحقيقة الأوضاع بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 15 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.