بالفيديو: محاولة اغتيال الصحفي (شو تايم) تهدد بإسقاط حكومة حمدوك

التاريخ: 03-سبتمبر-2019
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طالب عدد من الناشطين السياسيين والثوار بحماية وتأمين تحركات الإعلامي والناشط إبراهيم شو تايم بعد نجاته من محاولة اغتيال تمت بواسطة مجهولين كانوا يستقلون عربة مظللة بدون لوحات حسب إفادته كما طالبوا بوضع حد لتحركات عناصر الحزب البائد وتفلتات بعض الأجهزة الأمنية .
وفي السياق هدد الثوار والناشطون السياسيون بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إذا لم يوقف ظاهرة الاعتداء على الصحفيين حيث قال أحد الثوار موجهاً رسالة لحمدوك:(إذا كممت الأفواه وتم اغتيال الصحفيين والسلطة الثالثة زي ما بسموها في الدنيا دي في العالم كلو بحترموا الصحفيين إذا انت ما احترمت لينا صحافتنا دي تسقط انت ذاتك ياحمدوك) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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