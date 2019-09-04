بالفيديو : مشاجرة بين ناهد جبرالله وتراجي مصطفى في اجتماع و اتهامات خطيرة

أثار مقطع فيدبو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي فيس بوك و يوتيوب غضب رواد مواقع التواصل , المقطع يوضح مشاجرة لفظية عنيفة بين الناشطة “تراجي مصطفي” و “ناهد جبر الله” مديرة مركز سيما لدراسات المرأة والطفل .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فإن الناشطه “تراجي مصطفي لم تكن مدعوه لهذا الاجتماع , و أشارت “ناهد” إلى رفض وجود كل من شارك في نظام المخلوع .
ليأتي الرد قوياً من “تراجي” حيث قالت : (ناهد جبر الله العندها عياده وعايشة في السودن 30 سنة و مستمتعة بالسفر المجاني طوال هذة الفترة وأنا الكيزان هم السحبو مني ممارسة الطب , انتي ما مسموح ليك تضطهديني الشعب السوداني هو الوحيد البيحكم بيناتنا ).
وقالت “تراجي” إن “ناهد” هي من نهبت البلد هي وشقيقها , وأنها كانت تاخذ مرتب ثابت لاكثر من 30 عام في السودان وتاتي لتتكلم عن الفساد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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