عضو بمجلس المريخ يرفض طلب تنظيمه بالتنحي

التاريخ: 03-سبتمبر-2019
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أفاد مصدر نافذ أن تنظيم التحالف المريخي جدد طلبه لأعضائه بمجلس إدارة نادي المريخ بضرورة التنحي والانسحاب من المجلس على خلفية التردي الإداري الواضح بالنادي وعجز المجلس عن أداء واجبه لتصل الأمور الإدارية مرحلة صعبة.
غير أن عضو المجلس محمد موسى الكندو رفض طلب تنظيمه مؤكداً مواصلته العمل مبيناً استقرار الأوضاع وهو ما لا يقتنع به التنظيم، خطوة الكندو أثارت غضب التحالف.
وبحسب صحيفة اليوم التالي يذكر أن مجلس المريخ مكون من تنظيم التحالف ومجموعة سوداكال وبعد استقالة قريش وعدد من أعضاء المجلس تبقى من التحالف محمد موسى الكندو وعمر محمد عبد الله.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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