السيول تقطع طريق هبيلا الدلنج بجنوب كردفان….

الخليج 365:

كشفت ولاية جنوب كردفان عن جملة من الخسائر لحقت بعدد من المحليات جراء الأمطار والسيول الأخيرة.

وقال مدير عام وزارة البنى التحتية بالولاية ياسر الكناني إن السيول تسببت في قطع الطريق الرابط بين محليتي هبيلا والدلنج، لافتاً إلى ضرورة التدخل العاجل للجهات المختصة لمعالجة الطريق الذي يعتبر الممر الرئيسي لانسياب البضائع وحركة المواصلات والمرور.

وأشار الكناني إلى أن والي الولاية قام بزيارة للمحليات بغرض الوقوف على حجم الخسائر، قائلاً إن السيول أدت إلى تعطل حركة المواصلات والتبادل التجاري بين بعض المناطق. المادة السابقة الفريق كباشي: لم تتم مشاورتنا في ترشيحات الوزارات الجديدة… المقالة القادمة المايوه البكيني يسقط من على فنانة مصرية شهيرة ويظهر منطقة حساسة.!

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