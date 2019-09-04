الفريق كباشي: لم تتم مشاورتنا في ترشيحات الوزارات الجديدة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي الحديث الحالي عن اعتماد وزراء بغير الدقيق وأنه لا يتماشى مع الوثيقة الدستورية، مؤكداً أنه لا يوجد أمد معين لإعلان الحكومة. وقال كباشي: “لا يوجد شيء اسمه وزراء تم اعتمادهم هذا مصطلح غير دقيق. القائمة الرسمية التي استلمناها قبل أربعة أيام تشاورنا فيها مع قوى الحُرية والتغيير واستكملنا التشاور”، وأضاف: “حسب معلوماتنا هناك تغيير في هذه القائمة لكننا لم نستلم هذا التغيير، وليس لديّ علم عن أيّ قائمة تم اعتمادها من غير التشاور معنا”. وقال كباشي: “الأسماء الجديدة التي يتم الحديث عنها لم تُقدم لنا ولم تتم مشاورتنا حولها وبالتالي لسنا مسؤولين عنها ولا نعلق عليها وأيّ اسم جديد حتى لو كان واحدا يجب أن يخضع للتشاور بين المكون العسكري وقوى الحُرية والتغيير ثم تُقدم بعدها لرئيس الوزراء ليختار وزارته ويعلن عن الأسماء التي تم التشاور والتوافق حولها”.