(108) مليون جنيه لمزارعي الجزيرة لعمليات كديب القطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة التزام الدولة بتوفير مبلغ 108 مليون جنيه ببنك السودان فرع ودمدني للشراكات التعاقدية لصرفها للمزارعين بمشروع الجزيرة لمقابلة عمليات الكديب لمحصول القطن لهذا الموسم وهي تمثل الدفعة الثانية منذ بداية الموسم الزراعي.

وقال في تصريح لـ(سونا) إن هذا الموسم قد حظي بتوفير التقاوى المحسنة لمحاصيل العروة الصيفية وأسمدة الداب واليوريا عبر البنك الزراعي والشركات التعاقدية للمزارعين في هذا الموسم وبكميات وافرة.

مشيراً إلى أن الاستعدادات تجري لزراعة محصول القمح في العروة الشتوية بإجراء عمليات الحراث الخريفي وإعداد التقاوى بواسطة وحدة إكثار البذور بمشروع الجزيرة.