غضب لدى جماهير ريال مدريد بسبب “قنابل زيدان” الزائفة

شهاب محمد - الخرطوم - عقب إغلاق سوق الانتقالات بشكل رسمي، عبرت جماهير ريال مدريد عن غضبها من رئيس النادي فلورنتيو بيريز، لعدم إبرام صفقات من العيار الثقيل باستثناء صفقة البلجيكي إيدن هازارد والتي ترى الجماهير أنها لن تكون كافية لعودة الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى.

وأوضحت صحيفة “إس” المقربة من أسوار النادي الملكي أن ما زاد غضب الجماهير هو المستوى الذي ظهر عليه الفريق في الثلاث مباريات التي خاضها في الدوري الإسباني حتى الآن، حيث تمكن من الفوز على سيلتا فيغو وتعادل مع بلد الوليد وفياريال.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وانتظرت الجماهير المدريدية في اليوم الأخير، إعلان صفقة الفرنسي بول بوغبا، أو الدنماركي كريستيان إريكسن أو الهولندي دوني فان دي بيك، لدعم خط وسط الفريق الذي يعاني بشدة.

كما أن أحلام وطموحات البعض تخطت هذه الصفقات، وانتظرت المفاجأة الكبرى بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان، والذي لم ينجح برشلونة في ضمه.