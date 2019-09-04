كابتن محسن سيد : مدرب منتخب السودان مشغول بأشياء أخرى

الخليج 365 :

أقرّ المدرب محسن سيّد بأنّ القائمة التي تم اختيارها للمنتخب السوداني لمواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، غريبة، مشيرًا إلى أنّ المدرب الكرواتي مشغول بأشياء أخرى دون التدقيق في أسماء اللاعبين على حد قوله.

وقال محسن سيد في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ هناك عددًا كبير من اللاعبين تمّ تجاوزهم، كاشفًا عن أنّ المنتخب لن يذهب بعيدًا في هذه التصفيات.

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وضمت قائمة المنتخب السوداني لمباراة تشاد 20″لاعبًا من خمسة أندية، وحوت كلاً من يونس الطيب، السمؤال ميرغني، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، أبو عاقلة عبد الله، نزار حامد، نصر الدين الشغيل، حسين الجريف، محمد موسى الضي، علي عبد الله أبو عشرين، أمير كمال، أحمد آدم، محمد الرشيد، رمضان عجب، أحمد التش، ياسر مزمل، صلاح عادل، مصطفى كرشوم، عزام عادل، معاذ عبد الرحيم.

وأشار محسن إلى أنّ المنتخب لن يتأهل إلى كأس العالم لقطر لعدم اهتمام مدربه بالفريق وبالخيارات المناسبة للاعبين.

وسيلعب السودان أمام تشاد ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر في الخامس من الشهر الجاري.