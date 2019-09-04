مدرب الهلال يحذّر من خطورة مرحلة ما قبل مواجهة أنيمبا النيجيري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال المدير الفني للهلال صلاح أحمد آدم إنّ إعداد الفريق سيتأثر في المرحلة المقبلة لغياب”14″ لاعبًا عن التحضيرات بسبب تواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، لافتًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار أداء ضريبة الوطن، محذّرًا في الوقت ذاته من خطورة هذه الوضعية قبل ملاقاة أنيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدرب الهلال في تصريحٍ لـ”باج نيوز” أنّهم سيعلمون على التركيز مع المجموعة الموجودة حاليًا بجانب عدد من اللاعبين الشباب.

وأشار آدم إلى أنّ التجربة التي خاضها فريقه أمام القوز الودية كانت مفيدة إلى حدٍ كبير، كاشفًا عن أدائهم لعدد من التجارب خلال الأيام المقبلة.

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وصلاح أحمد آدم، كان مجلس الهلال قد عيّنه مؤخرًا مدربًا للفريق خلفًا للتونسي نبيل الكوكي الذي تم إنهاء الارتباط معه على خلفية تراجع النتائج في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أنّ تغادر بعثة الهلال إلى نيجيريا في العاشر من الشهر الجاري لخوض مواجهة الفريق في ذهاب دور الـ”32″ من دوري أبطال أفريقيا أمام أنيمبا النيجيري.

يشار إلى أنّ الهلال سيواجه أنيمبا النيجيري ضمن ذهاب دور الـ”32″ من دوري أبطال أفريقيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.