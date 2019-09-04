جهاز تنظيم الاتصالات يوجه الشركات بتحسين جودة الخدمات

الخليج 365 :

وجه الصادق جمال الدين الصادق مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد مدراء شركات الاتصالات الاربعة العاملة بالبلاد (سوداتل ، زين ، MTN ، كنار) خلال لقائهم بمكتبه بوضع خطط للتجديد والعمل على التطوير في خدمات الإتصالات لإكمال الإنتقال للجيل الرابع تلبيةً لمتطلبات وإحتياجات العهد الجديد.

وقال د.الصادق “ان بناء الثقة بين المشغل والمنظم وخلق علاقة تنسيقية لاستعراض ومناقشة التحديات والمشاكل التي تعترض عمل الشركات تعد من أهم أولوياته بجهاز تنظيم الإتصالات والمتمثلة في موضوعات الخدمة الشاملة والمشاركة في البني التحتية وخدمة التجوال بالرقم داخل الولايات وتوسعة الشبكة وجودتها”.

وأبان د. الصادق ان الجهاز وجه الشركات ببذل مزيد من الجهد في إطار مسؤوليتها المجتمعية وتهيئة البني التحتية بجانب دعم الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب وجعل المناطق الطرفية جاذبة وإستخدام الطاقات البديلة الرخيصة وأن تستفيد الشركات من البني التحتية بتنسيق وشراكة مع الجهات ذات الصله بجانب أن تستوعب الشركات أكبر عدد من الشباب تمشيا مع المرحلة المقبلة، ووجه بوضع خطط للتجديد والتطور تلبي متطلبات واحتياجات العهد الجديد.