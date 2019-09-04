المريخ يستأنف عقوبة بكري المدينة

الخليج 365 : تقدم نادي المريخ باستئناف لاتحاد الكرة السوداني، ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد، الذي صدر الأسبوع الماضي، بإيقاف اللاعب بكري المدينة لعام ونصف العام. وسلم المكتب التنفيذي بالنادي الاستئناف لاتحاد الكرة، نهار اليوم الاثنين بعد إجراء بعض التعديلات علي الاستئناف الأول الذي تقدم به قبل أن تعيد لجنه الاستئنافات القرار إلى لجنة الانضباط. وكان المريخ أكد من قبل أن عقوبة لاعبه مخالفة للوائح وأن لجنة الانضباط احتكمت إلى مواد في اللائحة لا تنطبق على اللاعب.

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