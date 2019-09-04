إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطلق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر FIFA 2022 اليوم”الثلاثاء “في تمام الساعة 20:22 بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة. وتم إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر FIFA 2022 مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 20:22 بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة عبر حملة رقمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واكبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم والمدن العالمية بشكل متزامن. وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، والدول العربية، وذلك بدءاً من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر من ذات العام بمشاركة 32 منتخباً.

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