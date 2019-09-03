الجيش : ضحايا فندق تيرين الأجانب رفضوا إستلام التعويضات المالية

كشف الناطق الرسمي بإسم جيش جنوب السودان ، عن رفض ضحايا فندوق تيرين الأجانب التعويضات المالية حسب قرار المحكمة العسكرية في العام.

وأصدرت المحكمة العسكرية في العام الماضي بتعويض الضحايا الأجانب بمبالغ قدرها 4 الف دولار أمريكي فيما تم تعويض أسرة الصحفي الجنوب سوداني بـ 50 رأس من الماشية.

ويعاقب الجاني في جريمة الإغتصاب وفقاً للمادة 246 / 1 ، من قانون العقوبات لسنة 2008 ، بالسجن 14 سنة او الغرامة المالية ، او العقوبتين معاً ، مع سلطة تقديرية من القاضي وفقاً للوقائع و حيثيات القضية.

وقال لول رواي كوانق ، إن ضحايا فندق تيرين ، رفضوا إستلام المبالغ المالية التي تقدر 4 الف دولار أمريكي، إحتجاجاً على أن هذا المبلغ لا يمكن مقارنته بحجم الخسائر النفسية وتكاليف العلاج.

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واوضح لول ، أن ضحايا الفندق خلال جلسات المحاكمة طالبوا بمبلغ قدره 200.5 مليون دولار أمريكي كتعويض مقابل الخسائر ، لكن المحكمة قررj تعويضهم بمبلغ 4 الف دولار فقط.

وأشار إلى أن طلب رفض ضحايا فندوق تيرين ، التعويض المالي لا يزال قيد النظر من قبل السلطات الحكومية بجانب تعويض أسرة الصحفي المقتول جون قلواك.

وفي سبتمبر عام 2018 ، حكمت المحكمة العسكرية في جنوب السودان بأحكام متفاوتة تصل السجن المؤبد ، لمنسوبي الجيش الشعبي المتهمين في الهجوم على فندوق “تيرين” ، حيث تم إغتصاب خمسة من عاملات الإغاثة الأجانب خلال أحداث عام 2016 بجوبا.