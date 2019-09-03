أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين مسيرتين قد تم تدميرهما بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.
وجاء في بيان الوزارة "الثالث من سبتمبر في حوالي الساعة 21.20، بتوقيت موسكو، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية طائرتين مسيرتين... على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية، وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي" .
وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن في بيان له منذ أيام عن تطبيق وقف إطلاق نار جديد في إدلب السورية اعتبارا من 31 أغسطس.
وجاء في البيان "بهدف استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019".
ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.