الرئيس المكسيكي يعثر على كاميرا تجسس داخل قصره

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريه مانويل لوبيز أوبرادور، العثور على كاميرا صغيرة في إحدى غرف القصر الوطني كانت تستخدم في عمليات تجسس.
ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرئيس المكسيكي عرض الكاميرا أمام الصحفيين اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي.
ونقلت الشبكة عن أوبرادور قوله "لا شيء سري، لا شيء مخفي، ولهذا السبب نحن لا نعتبر هذا أمرا كبيرا".
وأوضح الرئيس المكسيكي أنه لفت انتباهه صغر حجم الكاميرا، مضيفا أن الحجرة التي عُثر عليها بها كانت تستخدم بغرض الاجتماعات الحكومية.
ولم يُشر أوبرادو إلى هوية من يمكن أن يكون قد وضع هذه الكاميرا أو المدة التي بقيت في القصر الرئاسي الوطني.
ولكنه ذكر أن الفنيين أخبروه بأنه يجب تحميل ذاكرة الكاميرا بشكل دوري.
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