بومبيو مهدداً إيران: لن نسمح باستخدام الفضاء للصواريخ الباليستية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن بلاده فرضت عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة.

وأضاف بومبيو في بيان: "لن تسمح الولايات المتحدة لإيران باستخدام فضائها لإطلاق برنامج كستار لتحديث برامجها للصواريخ الباليستية".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز إيران لأبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الفضاء.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن واشنطن فرضت عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية الثلاث في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.

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جاء ذلك عقب اعتراف طهران، الإثنين، لأول مرة بانفجار صاروخ في مركز الفضاء لديها، مرجعة السبب إلى عطل فني أثناء اختباره.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في بيان متلفز، أن الانفجار لم ينجم عنه أي خسائر، نافيا وجود عمليات تخريب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر على حسابه بتويتر صورة بالأقمار الصناعية لموقع إطلاق الصاروخ، معلقا: "لم نفعل شيئا للصاروخ".