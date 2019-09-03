إحباط محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في الضالع

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في منطقة الريبي شمال غرب المحافظة، بعد مواجهات عنيفة، بحسب ما نقل موقع "سبتبمر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء.
كما كسرت قوات الجيش اليمني محاولات أخرى عدة، في منطقة (حجر السفلى – باجة – الريبي) وكذلك جبهة (القفلة – باب غلق – الزبيريات) شمال غرب مديرية قعطبة.
وأسفرت المواجهات عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.
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