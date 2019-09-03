ترتيبات لتحديد (100) مليون دولار كرأسمال للصرافات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن عضو المجلس السيادي، اللواء مهندس جابر، عن اتجاه لترتيبات لتحديد سقف رأسمال الصرافات من أجل مزاولة أعمالها، مشيراً إلى أنه يجب تحديد رأس المال بمبلغ (100) مليون دولار فما فوق كشرط لعمل الصرافة.

وأشار جابر في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أن عمل الصرافات لابد أن يكون وفقاً لضوابط وإجراءات معينة، وعلى رأسها المقدرة المالية لصاحب أي صرافة.

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وكشف عضو المجلس عن خطة إستراتيجية بشأن تجارة النقد الأجنبي، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي.

وأوضح أنهم لا يريدون لأي شخص المتاجرة في الدولار والعملات الأجنبية الأخرى دون ضوابط وإجراءات تتم عبر البنك المركزي.

وقال إن البلاد تحتاج لأربع أو خمس صرافات فقط للعمل في تجارة النقد الأجنبي.