ترتيبات لإنشاء صندوق عربي بـ(40) مليون دولار للاستثمار في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال لقاءئ بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، على الدور الذي ظلت تضطلع به الهيئة في السودان.
وقال المزروعي في تصريح صحفي، إن لقاءه مع البرهان كان إيجابياً، وإن الهيئة ستواصل جهودها الاستثمارية في السودان، كاشفاً عن موافقة الهيئة على إنشاء صندوق استثماري مع مستثمرين أجانب بحوالي 40 مليون دولار للاستثمار الزراعي في السودان.
وأوضح المزروعي أن الاجتماع تطرق لحجم استثمارات الهيئة في السودان، مشيراً إلى أن 66% من استثمارات الهيئة الإجمالية تتركز في السودان، وأن أكثر من 95% من إجمالي القروض والضمانات التي قدمتها الهيئة لكل شركاتها في هذا البلد.
ولفت إلى أن عدد الشركات التي تديرها الهيئة في السودان يبلغ 13 شركة، منها شركات قائمة وأخرى تحت التأسيس، وقال “إن الهيئة تمثل واجهة لكل الاستثمار العربي في مجال الزراعة في السودان”.
وأسست الهيئة في عام 1976 لتعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي، وتساهم في رأسمالها 21 دولة عربية، ومقرها السودان.
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