إستجابة واسعة لحملة مقاطعة اللحوم بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مؤسس مبادرة سودانيون ضد الغلاء، مجاهد جعفر أن الشواهد تشير إلى نجاح حملة مقاطعة اللحوم التي تقودها المبادرة قبل الشروع في تنفيذها بعد يومين.

وقطع بإنخفاض اسعار اللحوم في بعض المناطق بالعاصمة السودانية، تخوفا من الجزارين من تلف اللحوم بسبب المقاطعة.

وأطلقت مبادرة سودانيون ضد الغلاء حملة لمقاطعة اللحوم في الفترة من 5- 15 سبتمبر الجاري بعد الارتفاع الكبير الذي أصابها عقب عيد الأضحى.

وأوضح جعفر لـ( باج نيوز) إن الحملة سجلت عدد 80 ألف حالة إستجابة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

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وأشار إلى أن حملة مقاطعة اللحوم تأتي ضمن عدد من المبادرات لمقاطعة السلع الغالية وفي مقدمتها اللحوم والألبان والبيض.

حاثاً على اهمية محاربة الوسطاء لإسهامهم في رفع اسعار السلع بين المنتج والمستهلك، وطالب بعودة الجمعيات التعاونية.

ونوه جعفر إلى أن المبادرة تهدف إلى إشاعة ثقافة مقاطعة السلع المرتفعة كوسيلة سلمية وحضارية للمناهضة الغلاء بالأسواق.

وتأسست مبادرة سودانيون ضد الغلاء في عيد الأضحي الماضي بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الأضاحي لهذا العام.