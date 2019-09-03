وزارة العدل الجزائرية تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب

طلب وزير العدل الجزائري حافظ الاختام رسميا رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب، بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي.
كما طلب وزير العدل "تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن جميعي، بالإضافة إلى النائبين بن حمادي إسماعيل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبري الساكر عن جبهة التحرير الوطني، حسب بيان صحفي صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي عقد اجتماعا، اليوم الثلاثاء للنظر في طلب الوزير.
وتمت إحالة ملف رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برفع تقرير للمكتب والبت فيه في جلسة مغلقة.
ووافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
كما قرر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، وفقاً لـ RT.
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