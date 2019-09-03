وزير الخارجية الألماني: مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 15 مليون يورو

الخليج 365 :

أعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس عن مساعدات انسانية للسودان بقيمة 15 مليون يورو، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف التعاون التنموي مع السودان والذي كان متوقفا طوال حقبة النظام البائد .

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بالامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم إن على حكومة السودان مضاعفة الجهد من اجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب باعتبار ان ذلك يعد من أكبر العوائق التي تقف امام السودان في التعاون مع المجتمع الدولي.

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واشاد وزير الخارجية الالماني بالشجاعة التي تحلى بها الشعب السوداني في ثورته ضد نظام الحكم البائد، مشيرا الى السلمية التي اتسمت بها ثورة التغيير في السودان واضاف “نيابة عن الشعب والحكومة الالمانية أهنئكم على نجاح ثورتكم” .

وأبان ماس أن السودان تواجهه تحديات اقتصادية وأمنية لابد من مواجهتها من اجل تحقيق السلام الشامل وقال انه تم تشكيل مجموعة أصدقاء من اجل السودان وذلك لحشد الدعم الدولي له ومن أجل إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي.

وقال هايكو انه سيقوم بنقل ما شاهده من تطورات في السودان لاجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة والتي ستنعقد نهاية الشهر الجاري بنيويورك حتى يعلم المجتمع الدولي بحقيقة الأوضاع بالسودان.