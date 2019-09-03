الولاية الشمالية تعلن انفراج أزمة المحروقات والدقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت حكومة الشمالية عن انفراج كامل في أزمة المحروقات والدقيق بكل مناطق الولاية. وقال والي الولاية المكلف اللواء ركن محمد حسن الساعوري، إن الولاية بدأت تودع صفوف محطات الغاز والدقيق بفضل إجراءات صارمة قامت بها حكومته.

وأوضح الساعوري في تصريحات صحفية، أن الولاية قامت بتخصيص كروت في مجال الوقود حسب الطلب، وفرز مستويات تقديم الخدمة البترولية.

وبشر والي الشمالية المكلف المواطنين بانفراج أزمة الخبز بالولاية، مشيراً إلى أن كل السلع الأساسية بما فيها الدقيق وجدت اهتماماً متعاظماً من قبل حكومة الشمالية حتى تكللت جهود الولاية بالنجاح واختفاء الصفوف.

وعزا الوالي ذلك لعدد من العوامل منها فصل مخابز للبيع التجاري بواقع جنيهين ونصف لقطعة الخبز الواحدة