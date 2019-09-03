مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظات تحبس الأنفاس تم تصويرها في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، حيث قامت مجموعة من السياح بتصوير مقطع يظهر لحظة هجوم فيل ضخم على وحيد القرن وابنه.
المقطع المصور يظهر لحظة هجوم فيل على وحيد قرن كان وابنه يقومان بأخذ حمام من الطين في بحيرة.
ليقترب منهم فيل ضخم وليقوم بالهجوم عليهما، في لحظة حاول فيها وحيد القرن حماية ابنه، ليساعده على الفرار قبل أن يتمكنا سويا من الهرب.
وفسر عدد من الإخصائيين هجوم الفيل على وحيد القرن، كونه دخل منطقة تخصه وحاول إبعادهم عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مذهل.. معركة بين وحيد قرن وفيل في صراع من أجل البقاء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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