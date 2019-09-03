عشرات من أنصار النظام السابق يحتجون أمام "الدستورية" لإطلاق قياداتهم

نظّم عشرات من أنصار النظام السابق، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية، تطالب بإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني المتحفظ عليها في السجون منذ إعلان سقوط النظام، وسلموا مذكرة للمحكمة للنظر في المطلب.

وردد المحتجون في التظاهرة التى نظمها قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر الوطني، شعارات تطالب المجلس السيادي بإطلاق سراح “المعتقلين دون مبرر قانوني”، أو تقديمهم للمحاكمة في حال وجود تهم وبينات.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “الحرية للمعتقلين ظلماً”، فيما هددوا بتنظيم وقفة أخرى أمام القصر الرئاسي، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالبت المذكرة التى تم تسليمها بإعمال مبدأ العدالة وعدم تجزئتها، وشددت على حقوق المعتقلين من عناصر النظام البائد.