توقف العمل في جمارك بورتسودان جراء عطب بـ”كيبل” اتصالات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدى تعطل في كيبل اتصالات ارضي لتعطل عمل الجمارك بمدينة بورتسودان منذ الخميس الماضي.

وعلمت (باج نيوز) من مصادرها عن تعطل عمل هيئة الجمارك بسبب عطل في الشبكة الالكترونية توقفت على اثره كافة المعاملات المالية بالوحدة الحكومية.

واشارت المصادر إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة لإصلاح العطب في أقرب وقت ممكن.

وكشفت عن أن العطب يساهم في فقدان مبالغ مقدره من الايرادات الحكومية.