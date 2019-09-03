الهيئة العربية للاستثمار: 66% من اسثماراتنا بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزرعي، إن ” 66% من إستثماراتها الاجمالية بالسودان”

وكشف رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، عن 95% من اجمالي القروض والضمانات تقدم لشركات الهيئة بالسودان.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم برئيس المجلس السيادي ، الفريق عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري.

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وأوضح المزروعى في بيان صحفي ان عدد الشركات التى تديرها الهيئة فى السودان تبلغ 13 شركة منها شركات قائمة وأخرى تحت التأسيس.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة وافق على إنشاء صندوق استثماري مع مستثمرين أجانب بحوالى 40 مليون دولار للاستثمار الزراعى فى السودان.

وأبان المزروعى أن الهيئة تمثل واجهة لكل الاستثمار العربى فى مجال الزراعة بالبلاد.

بدوره استحسن رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الدور الريادى الذى تضطلع به الهيئة العربية للاستثمار والانماء في السودان