البرنس يعود للهلال مدرباً

الخليج 365 :

أعلن نادي الهلال السوداني تعيين الكابتن هيثم مصطفى في منصب المدرب العام إلى جانب المدير الفني صلاح أحمد آدم خلال المرحلة المقبلة في إطار التعديلات التي يجريها المجلس على الطاقم الفني بعد مغادرة التونسي نبيل الكوكي مؤخرًا. وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال اليوم (الثلاثاء) إنّه تمّ تعيين الكابتن محمود جبارة السادة مديرًا للكرة، فيما تمّ تحويل عبد المنعم جميل من منصب مدير الكرة ليكون مديرًا لـ(الجوهرة الزرقاء).

وكان رئيس نادي الهلال قد أصدر عددا من القرارات التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة على غرار الاستغناء عن المدافع حسين الجريف في أعقاب خروج الفريق من البطولة العربية من الدور الأول أمام الوصل الإماراتي.