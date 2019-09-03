الاتحاد الأوروبي: إسرائيل سبب تهدد حقيقي بعمليات الهدم والاستيطان في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الاتحاد الأوروبي إن عمليات الهدم في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية والبناء الاستيطاني الإسرائيلي، تشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا للآمال بسلام دائم.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثله اليوم الثلاثاء، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.

وتابع: “يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي”.

وشدد البيان على أنه جدد التأكيد على معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، معتبرا أن استمرار هذه السياسة يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية جعل القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

روسيا اليوم