مقتل 8 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط مالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مصدر أمني في مالي أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط البلاد.

وقال المصدر، لوكالة “سبوتنيك”، إن “الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين دوينتزا وهومبوري.

وتعاني مالي منذ نحو 7 سنوات من انتشار عنف مسلح في مناطق متفرقة من شمال ووسط البلاد، بعد أن وقع شمال مالي في أيدي جماعات مسلحة في آذار/ مارس 2012، ثم امتد العنف إلى مناطق الوسط في 2015.

وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها في شمال ووسط مالي مازالت خارجة عن السيطرة.