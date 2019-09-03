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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شهدت مصر جريمة بشعة في الساعات القليلة الماضية، قام خلالها سائق بقتل زوجته وطفله في مدينة 15 مايو بالقاهرة، مبررا جريمته بـ “الجن في البيت أمرني”.
وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 23 عاما ويعمل سائقا في شركة تسويق، حيث قال المتهم في تحريات المباحث إنه نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، فاستل سكينا من المطبخ وذبحها وسدد إليها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.
وأضاف المتهم أنه أراد التخلص من طفله مالك 3 سنوات، فصعد به للطابق الخامس من العقار، وألقاه على الأرض حسبما “أمره الجن” على حد قوله.
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليهما، وباشرت التحقيق مع المتهم.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة تهز الشارع المصري يرتكبها سائق ويبرر فعلته بـ”الجن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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