قياديو المؤتمر الوطني المعتقلون يستشفون بعلياء والسلاح الطبي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر أن علي عثمان محمد طه القيادي بالمؤتمر الوطني يتردد على مستشفى علياء التخصصي بأمدرمان ، لعمل فحوصات (صفائح دموية) ، فيما لزم والي جنوب دارفور السابق آدم الفكي محمد الطيب السرير الأبيض بعلياء مستشفياً من أمراض (الضغط والسكري) ليتم تحويله مستشفى القلب لاجراء عملية قسطرة علاجية، في الوقت الذي أجرى الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب المتهم بالمحاولة الانقلابية فحوصات بالسلاح الطبي. المادة السابقة قيادي بالتغيير: الخلافات مع حمدوك حول تشكيل الحكومة الانتقالية كبيرة… المقالة القادمة التغيير: الاوضاع مستقرة بالبحر الاحمر…

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