حمدوك: كل أقاليم السودان يجب أن تمثل في الحكومة

شدد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك على أنه “لا بد من تمثيل كل أقاليم البلاد في الحكومة”، حيث إن “المواطنين من مختلف المدن شاركوا في الثورة”.

وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الخرطوم، الثلاثاء: “هدفنا تشكيل حكومة كفاءات. نهدف كذلك لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة”.

وأوضح رئيس الحكومة السودانية: “التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته”، مبرزا أن الهدف على المدى الطويل يقضي بزيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.

وتابع: “نحن بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.

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كما ختم حديثه بالتأكيد على ضرورة رفع السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، مبينا: “نتوقع حصول تقدم في سبيل ذلك قريبا”.

وأوضح وزير خارجية ألمانيا أن بلاده “تعمل على إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي”.

وذكر: “سنناقش سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا. سنستمر في دعم السودان وسنرفع مساعدتنا الإنسانية للسودانيين”.

كما دعا هايكو ماس لدعم مساعي الحكومة السودانية المرتقبة في التنمية الاقتصادية.