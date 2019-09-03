وشاركت مصممة الأزياء، البالغة من العمر 45 عامًا، في اختصار لامرأة تعرض فستانًا أبيض اللون مطبوعًا على حسابها على "الانستجرام" يوم الجمعة.
ولكن كان إطار النموذج هو ما لفت انتباه الأتباع، حيث علق الكثيرون على شكلها النحيل.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها فيكتوريا انتقادات بسبب اختيارها لملابسها.
وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "#feedthemodel: "سوف تموت إذا تخطت وجبة أخرى".
وأضاف: "من المحزن أن ترى أيقونة الترويج لهذه الموديلات سيئة المظهر".
وكتب آخر: "لا أستطيع أن أصدق أن هذه المرأة لديها ابنة صغيرة ولا تزال تعتقد أن استخدام نماذج مثل هذا أمر مقبول".
وأضاف ثالث: "حقا ليست نظرة جيدة أنا مندهش من هذه الصورة حصلت على الكثير من الإعجابات والمحبين!" احتدم آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيئة المظهر": فيكتوريا بيكهام تعرضت لإنتقادات في حملتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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