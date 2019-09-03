وفد "الانتقالي الجنوبي" اليمني يصل السعودية للحوار مع الحكومة

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، وصول وفد من المجلس برئاسة رئيسه عيدروس الزُبيدي إلى مدينة جدة تلبية لدعوة سعودية، للمشاركة في حوار مع الحكومة اليمنية.

وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم في تغريدة على "تويتر"، إن "الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة يصلون إلى مدينة جدة استجابة لدعوة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية".

وكانت الخارجية السعودية وجهت في 11 آب الماضي، دعوة للحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لعقد اجتماع عقب سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن بما فيها مقر الحكومة ومعسكرات الجيش والقصر الرئاسي.