الخارجية السعودية تدين الهجوم الانتحاري على مجمع سكني في كابل

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحاري على مجمع سكني في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعبّرت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة السعودية واستنكارها الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعاً سكنياً يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية في كابل.
وأكدت الوزارة على وقوف السعودية «وتضامنها مع أفغانستان الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف»، مقدمة «العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل».
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