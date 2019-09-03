شاهد.. لقطات من المؤتمر الصحفي لصناع فيلم THE PAINTED BIRD

افتتحت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر فعاليات سابع أيام مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته رقم 76 لعام 2019 الجاري.

و انعقد ضمن فعاليات اليوم، المؤتمر الصحفي لصناع فيلم THE PAINTED BIRD، بحضور مخرجه Václav Marhoul، وفقا للقطات التي نشرتها الصفحة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي على موقع تويتر.

وضمن الأفلام المقرر عرضها خلال سابع أيام فينيسيا السينمائي، فيلم GUEST OF HONOR، الكندي، والذي يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ديفيد ثيوليس، ولايسلا دي أوليفيرا، ولوك ويلسون وروسيف سثرلاند.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية "لوكريسيا مارتيل"، وتضم اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي "بيرس هاندلينج"، والمخرجة الكندية "ماري هارون"، والممثلة الفرنسية " ستيسي مارتن"، والمصور السينمائي المكسيسي "رودريجو بريتو"، والممثل الياباني "شيني تسوكاموتو"، والمخرج الإيطالي "باولو فيريزي".

جدير بالذكر أنه ضمن أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا، فيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس والنجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.

وفيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركةDC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و"زيزا بيتز"، و"فرانسيس كونوري"، وهو مشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

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وضمن المسابقة الرسمية أيضا، يعرض فيلم Ema،وهو فيلم من دولة "تشيلي"، من إخراج "بابلو لاراين"، ويشارك في بطولته "ماريانا ندي جيرولامو"، و"كريستان سوراس"، وجيل جارسيا"، و"باولو جيانيني" و"سانتياجو كابريرا".

ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و"لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و"روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".

وفيلم About Endlessness، للمخرج "روي أنديرسون"، وهو فيلم سويدي، وسبق أن تم اختياره للمنافسة ضمن جوائز جولدن جلوب لأفضل الأفلام الناطقة بلغة غير الإنجليزية.

ويشارك في بطولة الفيلم Lesley Leichtweis Bernardi وAnia Nova وGloria Ormandlaky، ويعتبر الفيلم متعدد اللغات حيث يتضمن مشاهد باللغات الألمانية والسويدية والنرويجية.

وفيلم "زا تروث" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا" الذي كان الفيلم الافتتاحي لفعاليات "فينيسيا، ويشارك في بطولته كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك".

ويعتبر هذا الفيلم الأول للمخرج "هيروكازو كوري إيدا"، الذي يخرجه خارج اليابان، وبلغة مختلفة عن اللغة اليابانية، وتدور أحداثه حول نجمة سينمائية كبيرة بفرنسا تعاني من مشكلات في علاقتها مع ابنتها الوحيدة بسبب شهرتها وعملها بالفن.

ومن أستراليا، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته رقم 76، فيلم Babyteeth، وهو من إخراج "شانون ميرفي"، وسيكون عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان فينسيا.

ويعد فيلم Babyteeth، عمل درامي كوميدي مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة Rita Kalnejais، ويشارك في بطولته "بن ميندلسون" و"إيساي ديفيس"، وتدور أحداثه حول رجل وزوجته يواجهان أزمة بسبب وقوع ابنتهما المريضة بشدة في الحب مع تاجر مخدرات مبتدئ.